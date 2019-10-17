Камнев, Кирюхин, Леонтьев и Лузгин допущены к конкурсу на замещение должности мэра Пензы Политика

Пенза, 17 октября 2019. PenzaNews. Четыре человека — депутат Законодательного собрания Пензенской области Георгий Камнев, глава администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин, вице-мэр Пензы Денис Леонтьев и первый заместитель председателя регионального правительства Андрей Лузгин — допущены к участию в конкурсе на замещение вакантной должности мэра Пензы.

Фото: Pgduma.ru

Как сообщает пресс-служба гордумы, по итогам рассмотрения документов, поданных пятью претендентами, специально созданная комиссия отсеяла пенсионера Юрия Вобликова.

Конкурс на замещение вакантной должности мэра Пензы состоится в понедельник, 21 октября. Кандидаты будут оцениваться в соответствии с определенными критериями, среди которых — навыки в сфере государственного и муниципального управления, умение анализировать, мыслить системно, принимать оптимальные решения в условиях дефицита информации и времени, а также другие.

После этого комиссия примет решение о результатах конкурса, которое будет направлено в гордуму для рассмотрения на сессии. На ней кандидаты поделятся своим видением эффективного управления городским хозяйством.

Голосование по вопросу назначения главы администрации Пензы будет проходить тайно. Не позднее пяти рабочих дней после сессии должен быть подписан контракт с новым мэром.