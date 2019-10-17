EN
21:44:46 Четверг, 17 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Камнев, Кирюхин, Леонтьев и Лузгин допущены к конкурсу на замещение должности мэра Пензы

16:14 | 17.10.2019 | Политика

Печать

Пенза, 17 октября 2019. PenzaNews. Четыре человека — депутат Законодательного собрания Пензенской области Георгий Камнев, глава администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин, вице-мэр Пензы Денис Леонтьев и первый заместитель председателя регионального правительства Андрей Лузгин — допущены к участию в конкурсе на замещение вакантной должности мэра Пензы.

Камнев, Кирюхин, Леонтьев и Лузгин допущены к конкурсу на замещение должности мэра Пензы

Фото: Pgduma.ru

Как сообщает пресс-служба гордумы, по итогам рассмотрения документов, поданных пятью претендентами, специально созданная комиссия отсеяла пенсионера Юрия Вобликова.

Конкурс на замещение вакантной должности мэра Пензы состоится в понедельник, 21 октября. Кандидаты будут оцениваться в соответствии с определенными критериями, среди которых — навыки в сфере государственного и муниципального управления, умение анализировать, мыслить системно, принимать оптимальные решения в условиях дефицита информации и времени, а также другие.

После этого комиссия примет решение о результатах конкурса, которое будет направлено в гордуму для рассмотрения на сессии. На ней кандидаты поделятся своим видением эффективного управления городским хозяйством.

Голосование по вопросу назначения главы администрации Пензы будет проходить тайно. Не позднее пяти рабочих дней после сессии должен быть подписан контракт с новым мэром.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе трое начинающих предпринимателей получили гранты в 300 тыс. рублей Компания «Т Плюс теплосеть Пенза» получила паспорт готовности к зиме
Михаил Глаголев награжден грамотой за вклад в строительство Спасского собора Пензы Цифровые сервисы в пензенском «Доме Вероники» помогут молодым инвалидам в учебе и работе
Попавшийся на пьяной езде житель Пензы стал фигурантом уголовного дела В Пензе представители кластеров прошли тренинг по продажам в условиях жесткой конкуренции
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement