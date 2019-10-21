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Иван Кирюхин считает, что у жителей Пензы назрел запрос на перемены

10:59 | 21.10.2019 | Политика

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Пенза, 21 октября 2019. PenzaNews. 39-летний глава администрации Малосердобинского района Пензенской области, член ЛДПР Иван Кирюхин, претендующий на пост мэра Пензы, считает, что у жителей города назрел запрос на перемены.

Иван Кирюхин считает, что у жителей Пензы назрел запрос на перемены

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Идет время перемен. Идут перемены в Пензе. Мы видим это по выборам в Пензенскую городскую думу. [...] Мы видим такое настроение у жителей города Пензы, требующих перемен», — сказал он журналистам перед началом заседания комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности главы администрации Пензы в понедельник, 21 октября.

Иван Кирюхин подчеркнул, что жители хотят видеть более молодых неангажированных чиновников, чтобы они работали в интересах людей, а «не на тех, кто их куда-то двигает».

По его словам, в настоящее время в городе наблюдается дисбаланс экономического и социального развития.

Отвечая на вопрос о том, какие первоочередные задачи он намерен решить, если его кандидатура будет поддержана конкурсной комиссией, а затем и депутатами гордумы, Иван Кирюхин особо выделил транспортную сферу.

«У нас проблемы с развязками, с парковками, с муниципальным транспортом. Все-таки надо наводить жесткий порядок и контроль за маршрутными такси, потому что, в принципе, во всех уже крупных и цивилизованных городах от маршрутных такси отходят. Там более цивилизованно работает муниципальный транспорт», — пояснил претендент на пост мэра Пензы.

Он добавил, что также Пенза «должна стать ближе к воде» за счет развития прибрежных территорий и речного транспорта.

Кирюхин Иван Алексеевич родился в селе Ховрино Вешкаймского района Ульяновской области в 1980 году.

В 1999 году вступил в ряды ЛДПР.

В 2002 году окончил Современный гуманитарный институт.

В 2005 году занял должность начальника отдела – председателя административной комиссии администрации Сердобска.

С 2012 года — директор МУП «Жилищное хозяйство» города Сердобска.

В 2013 году назначен заместителем главы администрации Сердобска, затем занял пост мэра города.

В 2016 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Магистр по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».

В 2017 году стал главой администрации Малосердобинского района.

В разные годы являлся координатором сердобского местного отделения ЛДПР, членом координационного совета пензенского реготделения партии, кандидатом в депутаты Государственной думы России.

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