EN
12:37:15 Понедельник, 21 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Результаты выборов в гордуму Пензы побудили Камнева побороться за пост мэра

11:31 | 21.10.2019 | Политика

Печать

Пенза, 21 октября 2019. PenzaNews. Результаты выборов в пензенскую гордуму седьмого созыва побудили 36-летнего члена президиума ЦК КПРФ, первого секретаря обкома партии, депутата Законодательного собрания области Георгия Камнева побороться за должность главы администрации Пензы.

Результаты выборов в гордуму Пензы побудили Камнева побороться за пост мэра. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дело в том, что на прошедших выборах жители города Пензы оказали очень серьезную поддержку программе КПРФ, и наша партия, наш список набрали 30% голосов избирателей. Для примера скажу, что «Единая Россия» набрала 37% голосов избирателей, то есть немного больше. [...] Поэтому мы имеем просто моральные обязательства перед своими избирателями выдвинуть кандидатуру на должность мэра для того, чтобы реализовывать нашу программу здесь, в городе», — сказал Георгий Камнев журналистам перед тем, как зайти в зал, где заседает комиссия по проведению конкурса на замещение вакантной должности главы администрации Пензы.

По его мнению, новому мэру необходимо в первую очередь усилить хозяйственную составляющую деятельности городской администрации.

«Мы полагаем, что доходы, которые сегодня поступают от имущества муниципального и от деятельности муниципальных предприятий, недостаточны. Если смотреть трезво, если смотреть объективно на статьи доходов, которые сегодня имеет бюджет города Пензы, то, на наш взгляд, это наиболее перспективное направление, где реально можно увеличить доход», — заявил коммунист.

Говоря о других претендентах на пост мэра, Георгий Камнев отметил, что все имеют реальные шансы на защиту своих программ перед депутатами гордумы, которые на предстоящей сессии должны избрать главу администрации Пензы тайным голосованием.

«Мне кажется, все люди достойны. Кроме того, если учитывать, что у нас мэр [...] избирается не всенародно, а депутатским корпусом, то логично было бы допустить людей до голосования хотя бы на сессию Пензенской городской думы. Тем более, как я еще раз говорю, люди, на мой взгляд, все достойные», — подытожил он.

Загрузка...
Читайте также
Денис Леонтьев рассказал, почему решил претендовать на пост мэра Пензы В Пензенской области стартовал конкурс методических идей молодых педагогов
Прокуратура потребовала заделать на деревенской дороге ямы глубиной более 40 см Пензенские активисты посадили в Заре 1 тыс. деревьев
Пензенский «Дизель» уступил клубу «СКА-Нева» в овертайме В Пензе возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement