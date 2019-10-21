Результаты выборов в гордуму Пензы побудили Камнева побороться за пост мэра Политика

Пенза, 21 октября 2019. PenzaNews. Результаты выборов в пензенскую гордуму седьмого созыва побудили 36-летнего члена президиума ЦК КПРФ, первого секретаря обкома партии, депутата Законодательного собрания области Георгия Камнева побороться за должность главы администрации Пензы.

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«Дело в том, что на прошедших выборах жители города Пензы оказали очень серьезную поддержку программе КПРФ, и наша партия, наш список набрали 30% голосов избирателей. Для примера скажу, что «Единая Россия» набрала 37% голосов избирателей, то есть немного больше. [...] Поэтому мы имеем просто моральные обязательства перед своими избирателями выдвинуть кандидатуру на должность мэра для того, чтобы реализовывать нашу программу здесь, в городе», — сказал Георгий Камнев журналистам перед тем, как зайти в зал, где заседает комиссия по проведению конкурса на замещение вакантной должности главы администрации Пензы.

По его мнению, новому мэру необходимо в первую очередь усилить хозяйственную составляющую деятельности городской администрации.

«Мы полагаем, что доходы, которые сегодня поступают от имущества муниципального и от деятельности муниципальных предприятий, недостаточны. Если смотреть трезво, если смотреть объективно на статьи доходов, которые сегодня имеет бюджет города Пензы, то, на наш взгляд, это наиболее перспективное направление, где реально можно увеличить доход», — заявил коммунист.

Говоря о других претендентах на пост мэра, Георгий Камнев отметил, что все имеют реальные шансы на защиту своих программ перед депутатами гордумы, которые на предстоящей сессии должны избрать главу администрации Пензы тайным голосованием.

«Мне кажется, все люди достойны. Кроме того, если учитывать, что у нас мэр [...] избирается не всенародно, а депутатским корпусом, то логично было бы допустить людей до голосования хотя бы на сессию Пензенской городской думы. Тем более, как я еще раз говорю, люди, на мой взгляд, все достойные», — подытожил он.