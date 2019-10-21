Пенза должна быть удобным городом для жителей и туристов — Андрей Лузгин Политика

Пенза, 21 октября 2019. PenzaNews. 38-летний беспартийный первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин, претендующий на пост главы администрации Пензы, убежден, что региональный центр должен быть удобным городом для жителей и туристов.

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«Город должен быть удобным, комфортным для каждого жителя, [...] для всех приезжающих в наш город туристов. У всех жителей — и центра города, и отдаленных окраин — должны быть равные условия доступа к социальной инфраструктуре, к коммунальной инфраструктуре, транспорту. Город должен быть удобным для всех», — сказал Андрей Лузгин журналистам перед тем, как зайти в зал, где заседает комиссия по проведению конкурса на замещение вакантной должности главы администрации Пензы.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать отставок в мэрии в случае, если его кандидатура будет поддержана конкурсной комиссией, а затем и депутатами гордумы, Андрей Лузгин назвал его преждевременным.

«Безусловно, работу каждого сотрудника, каждого члена команды необходимо оценивать по результатам. Сейчас, мне кажется, это немного преждевременный вопрос. Важно, наверное, чтобы члены команды разделяли общее видение, то есть это вопрос будущего», — пояснил он.