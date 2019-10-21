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Денис Леонтьев рассказал, почему решил претендовать на пост мэра Пензы

12:17 | 21.10.2019 | Политика

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Пенза, 21 октября 2019. PenzaNews. 32-летний заместитель главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства, член «Единой России» Денис Леонтьев рассказал, почему решил претендовать на пост мэра.

Денис Леонтьев рассказал, почему решил претендовать на пост мэра Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как говорят: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом», поэтому попробовать свои силы, тем более учитывая мой возраст, всегда нужно и можно», — сказал он журналистам, выйдя из зала, где заседает комиссия по проведению конкурса на замещение вакантной должности главы администрации Пензы.

По словам Дениса Леонтьева, в своем выступлении он остановился на ключевых аспектах развития города.

«Как сказала комиссия, все было конкретно, применительно к «земле», поэтому вопросов было очень мало», — пояснил вице-мэр.

Он подчеркнул, что главе администрации Пензы «работать нужно во всех направлениях».

В числе основных задач Денис Леонтьев назвал рост благосостояния граждан, инвестиции в человеческий капитал, повышение уровня благоустройства города, а также удержание молодых кадров.

«Соответственно, с увеличением благосостояния у нас будет подниматься экономика как в городе, так и во всей Пензенской области», — сказал претендент на пост мэра.

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