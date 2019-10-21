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Камнев выступает за широкое обсуждение программ кандидатов на пост мэра Пензы

12:51 | 21.10.2019 | Политика

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Пенза, 21 октября 2019. PenzaNews. Член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь обкома партии, депутат Законодательного собрания области Георгий Камнев выступает за широкое обсуждение программ кандидатов на пост главы администрации Пензы, однако действующая процедура назначения мэра из числа претендентов, отобранных конкурсной комиссией, фактически не дает такой возможности.

Камнев выступает за широкое обсуждение программ кандидатов на пост мэра Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я удовлетворен тем, как прошел этот конкурс, потому что были живые, хорошие, интересные вопросы. Действительно было обсуждение таких животрепещущих тем. Могу подчеркнуть, что если бы выборы мэра были всенародные, то эти вопросы обсуждались бы не только здесь, в этом кабинете, они обсуждались бы всем городом, а, как известно, в споре рождается истина», — сказал лидер пензенских коммунистов, выйдя из зала, где заседает комиссия по проведению конкурса на замещение вакантной должности главы администрации Пензы.

По мнению Георгия Камнева, в дискуссию на тему приоритетных направлений развития города должно быть вовлечено как можно больше жителей.

«Чем больше людей принимают участие в обсуждении, [...] тем лучше и качественнее решения этих проблем», — отметил он.

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