Андрей Лузгин пока не сформировал позицию по схеме управления Пензой Политика

Пенза, 21 октября 2019. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин, претендующий на пост главы администрации Пензы, пока не сформировал позицию относительно необходимости изменения схемы управления городом.

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По словам Андрея Лузгина, связанный с этим вопрос прозвучал в его адрес на заседании комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности мэра.

«Не на все вопросы пока у меня есть ответы. В частности, вот коллеги спрашивали, как я отношусь и считаю ли я необходимым менять структуру городской администрации, схему управления, нужны ли районные администрации. К сожалению, пока у меня нет ответа на эти вопросы. Нужно время, чтобы принять решение», — сказал он журналистам.