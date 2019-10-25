Депутаты гордумы избрали Андрея Лузгина на пост мэра Пензы Политика

Пенза, 25 октября 2019. PenzaNews. 20 депутатов Пензенской городской думы из 34 присутствовавших на 4-й очередной сессии проголосовали за избрание 38-летнего беспартийного первого заместителя председателя правительства области Андрея Лузгина на пост главы администрации Пензы.

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Вопрос о рассмотрении четырех кандидатур на эту должность был включен в повестку первым.

Сначала слово предоставили 36-летнему члену президиума ЦК КПРФ, первому секретарю обкома партии, депутату Законодательного собрания региона Георгию Камневу.

Основной задачей мэра коммунист назвал реальное улучшение качества жизни населения Пензы. По его мнению, достичь этого можно, лишь используя «прагматичный трезвый подход».

Одним из приоритетов Георгий Камнев назвал увеличение доходной части городского бюджета, в том числе за счет того, чтобы муниципалитет взял на себя функцию предоставления услуг в стратегических сферах — ЖКХ, транспорт и других.

Затем перед депутатами выступил Андрей Лузгин, который, в частности, сообщил, что у него пока нет конкретного плана действий на посту мэра.

По его словам, концепция развития города должна разрабатываться с учетом мнений жителей.

Андрей Лузгин пояснил, что для выбора приоритетов следует ответить на четыре ключевых вопроса — что развивать, как, какова конечная цель и каким образом проверить достижение промежуточных результатов.

«Нужно понимать, для кого мы работаем. [...] Понятно, что это горожане», — сказал он, добавив, что также важно учитывать интересы бизнеса.

Ключевой целью Андрей Лузгин назвал то, чтобы каждый пензенец хотел продолжать жить в городе и видел здесь хорошее будущее для своих детей.

У депутатов к нему возникло большое количество вопросов, в том числе касающихся вариантов решения конкретных проблем в сфере ЖКХ.

Далее свою программу развития Пензы должен был представить 32-летний заместитель главы администрации города, член «Единой России» Денис Леонтьев, однако он на сессию не явился.

Как сообщил глава города Владимир Мутовкин, Денис Леонтьев «не смог присутствовать», но его доклад роздан всем депутатам.

В связи с этим слово было предоставлено четвертому кандидату — 39-летнему главе администрации Малосердобинского района Пензенской области, члену ЛДПР Ивану Кирюхину.

Он отметил, что ему выпала «большая честь завершать осенний марафон».

Избрание главы администрации Пензы либерал-депутат назвал историческим событием.

Говоря о приоритетах в работе мэра, Иван Кирюхин особо выделил задачу по созданию комфортной среды, которая, на его взгляд, должна решаться параллельно с вовлечением максимального количества жителей в занятия спортом, в том числе за счет обустройства велодорожек.

Он подчеркнул, что также необходимо менять отношение к людям.

После выступления кандидатов депутаты перешли к процедуре голосования.

Сначала народные избранники рассмотрели вопрос о том, как именно оно будет проходить — с использованием электронной системы или бумажных бюллетеней.

Прийти к единому решению не удалось, но большинство депутатов высказались за использование электронной системы.

Затем состоялось голосование по каждой кандидатуре.

Георгий Камнев: «за» — 14, «против» — 16, воздержались — 4.

Андрей Лузгин: «за» — 20, «против» — 13, воздержался 1.

Денис Леонтьев: «за» — 9, «против» — 21, воздержались — 4.

Иван Кирюхин: «за» — 8, «против» — 21, воздержались — 5.

Объявляя результаты, Владимир Мутовкин никак не прокомментировал тот факт, что в начале сессии было сообщено о присутствии на ней 33 депутатов, а в голосовании участвовали 34 человека.

Вместе с тем он констатировал, что нарушена процедура голосования, поскольку кто-то из депутатов поддержал более одного кандидата.

«Дальше, чтобы не затягивать ситуацию, предлагаю перейти к голосованию бюллетенями», — сказал глава города.

Результаты огласил председатель счетной комиссии, депутат Роман Петрухин.

Он сообщил, что из 35 депутатов на сессии присутствуют 34, все они получили бюллетени, которые были обнаружены после вскрытия урны для тайного голосования.

По словам Романа Петрухина, недействительным признан 1 бюллетень, погашен — 1, за кандидатуру Георгия Камнева проголосовали 12 депутатов, за Андрея Лузгина — 20, за Дениса Леонтьева — 0, за Ивана Кирюхина — 1.

«Против всех кандидатов никто не голосовал», — уточнил он.

После этого депутаты утвердили протокол счетной комиссии.

Контракт с Андреем Лузгиным как главой администрации Пензы должен быть заключен в течение пяти рабочих дней.