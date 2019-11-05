В съезде «Единой России» примут участие восемь делегатов от Пензенской области Политика

Пенза, 5 ноября 2019. PenzaNews. Восемь делегатов от Пензенской области примут участие в работе XIX съезда «Единой России», который пройдет в Москве 22–23 ноября.

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Делегатами по статусу являются член Генерального совета «Единой России», секретарь реготделения партии, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин и член президиума Генсовета, глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

Еще шесть делегатов избраны в ходе XXIX конференции реготделения партии, состоявшейся в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 5 ноября.

В их числе — депутат пензенской гордумы, гендиректор ООО «Моторные технологии» Ольга Изранова, заместитель директора школы №37, председатель реготделения Поискового движения России Лариса Казакова и депутат Законодательного собрания области, секретарь кузнецкого местного отделения «Единой России», директор ООО «Мегастройка» Владимир Кириллов.

Кроме того, на съезд отправятся заместитель секретаря земетчинского местного отделения «Единой России», глава администрации рабочего поселка Маргарита Кустова, глава совета руководителей фракций партии «Единая Россия» в Пензенской области, депутат Законодательного собрания региона, гендиректор АО «ПОАПК» Вадим Супиков и медсестра областной офтальмологической больницы Ирина Филиппова.

Делегаты конференции поддержали все представленные кандидатуры единогласно.

Как сообщил Валерий Лидин, также в состав делегации Пензенской области войдут приглашенные лица, в их числе — губернатор, член президиума регполитсовета партии Иван Белозерцев.

Лидер пензенских единороссов отметил, что предстоящий съезд станет масштабным событием.

«Будут дискуссионные площадки. Будут встречи с министрами. Будет встреча с лидером партии, председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Я не исключаю, даже не сомневаюсь, что будет принимать участие президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. [...] Мы все должны подготовиться, чтобы наша делегация была боеспособной, активно работала на съезде и чтобы наша Пензенская область на этом съезде звучала гордо», — сказал он.