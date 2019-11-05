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ФОТОРЕПОРТАЖ XXIX конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Пенза, 5 ноября 2019 г.

Изранова, Казакова и Куроедов вошли в состав президиума регполитсовета «Единой России»

19:27 | 05.11.2019 | Политика

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Пенза, 5 ноября 2019. PenzaNews. Гендиректор ООО «Моторные технологии» Ольга Изранова, заместитель директора школы №37 Лариса Казакова и руководитель многофункционального молодежного центра Пензенской области Олег Куроедов вошли в состав президиума регполитсовета «Единой России».

Изранова, Казакова и Куроедов вошли в состав президиума регполитсовета «Единой России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Их кандидатуры поддержали делегаты XXIX конференции реготделения партии, состоявшейся в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 5 ноября.

Предварительно из состава президиума были выведены министр образования Пензенской области Александр Воронков, глава Минспорта региона Григорий Кабельский и первый заместитель руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России» Дмитрий Пышкин.

Таким образом, президиум регполитсовета, состоящий из 25 человек, обновлен в порядке ротации на 12%.

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