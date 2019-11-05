Куроедов будет рекомендован на должность замсекретаря реготделения «Единой России» Политика

Пенза, 5 ноября 2019. PenzaNews. Кандидатура директора многофункционального молодежного центра Пензенской области Олега Куроедова будет предложена на должность заместителя секретаря реготделения «Единой России». Об этом сообщил лидер пензенских единороссов, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин.

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«Молодой, красивый, талантливый. Я думаю, что мы ему обязанностей еще прибавим, и я думаю, что он их оправдает. Я в дальнейшем хочу предложить его на должность заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», — сказал Валерий Лидин в ходе XXIX конференции реготделения партии, состоявшейся в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 5 ноября.

По его словам, Олег Куроедов как секретарь железнодорожного местного отделения «Единой России» грамотно выстроил работу и хорошо проявил себя во время избирательной кампании.

Валерий Лидин добавил, что директору ММЦ планируется поручить курировать блок вопросов, касающихся взаимодействия с молодежными движениями и организациями.

«У него это, я надеюсь, получится», — отметил он.

Согласно уставу «Единой России», количественный состав заместителей секретаря регионального отделения партии определяется президиумом регполитсовета по предложению секретаря.

Заместители секретаря избираются президиумом регполитсовета из числа его членов открытым голосованием.

Они действуют в пределах своей компетенции. Отвечают за сферу деятельности, порученную секретарем, и подотчетны ему.