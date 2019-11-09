EN
11:06:40 Суббота, 9 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Депутаты Заксобрания приступят к обсуждению проекта повестки сессии 14 ноября

09:50 | 09.11.2019 | Политика

Печать

Пенза, 9 ноября 2019. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области приступят к обсуждению проекта повестки 25-й очередной сессии в четверг, 14 ноября.

Депутаты Заксобрания приступят к обсуждению проекта повестки сессии 14 ноября

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В этот день состоятся заседания комитета по социальной политике, а также комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике.

Утром в пятницу, 15 ноября, в большом зале регионального парламента соберутся члены комитета по госстроительству и вопросам местного самоуправления, а во второй половине дня пройдет заседание комитета по экономической политике.

По информации пресс-службы Заксобрания области, на сегодняшний день повестка дня сформирована из 24 вопросов. В числе основных — первое чтение проектов законов о бюджете Пензенской области и территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.

Как ожидается, также парламентарии рассмотрят блок социальных и экономических вопросов, в том числе проект прогнозного плана приватизации имущества региона.

25-я очередная сессия Законодательного собрания Пензенской области назначена на во вторник, 19 ноября.

Загрузка...
Читайте также
В селе Тимирязево открыт ДК, в здании которого впервые с 1936 года провели капремонт В Заречном подростка будут судить за хранение и сбыт наркотиков в значительном размере
Анастасия Баязитова стала председателем совета женщин при главе Пензы Под Пензой мужчина предстанет перед судом по обвинению в истязании матери
UFC ТВ в прямом эфире покажет бой Магомедшарипова и Кэттера В Башмаково после капремонта открыт детсад «Солнышко»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама