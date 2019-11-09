Депутаты Заксобрания приступят к обсуждению проекта повестки сессии 14 ноября Политика

Пенза, 9 ноября 2019. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области приступят к обсуждению проекта повестки 25-й очередной сессии в четверг, 14 ноября.

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В этот день состоятся заседания комитета по социальной политике, а также комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике.

Утром в пятницу, 15 ноября, в большом зале регионального парламента соберутся члены комитета по госстроительству и вопросам местного самоуправления, а во второй половине дня пройдет заседание комитета по экономической политике.

По информации пресс-службы Заксобрания области, на сегодняшний день повестка дня сформирована из 24 вопросов. В числе основных — первое чтение проектов законов о бюджете Пензенской области и территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.

Как ожидается, также парламентарии рассмотрят блок социальных и экономических вопросов, в том числе проект прогнозного плана приватизации имущества региона.

25-я очередная сессия Законодательного собрания Пензенской области назначена на во вторник, 19 ноября.