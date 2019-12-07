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Виктор Шадрин освобожден от обязанностей члена избиркома Пензенской области

11:22 | 07.12.2019 | Политика

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Пенза, 7 декабря 2019. PenzaNews. Виктор Шадрин досрочно освобожден от обязанностей члена избирательной комиссии Пензенской области с правом решающего голоса.

Виктор Шадрин освобожден от обязанностей члена избиркома Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее постановление, которое губернатор Иван Белозерцев подписал 5 декабря, опубликовано на сайте регионального правительства.

Согласно тексту документа, данное решение принято на основании письменного заявления члена избиркома от 21 ноября 2019 года.

Виктор Шадрин был включен в состав избирательной комиссии Пензенской области в соответствии с постановлением главы региона по предложению общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

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Избирательная комиссия Пензенской области действует на постоянной основе и является юридическим лицом. Срок ее полномочий составляет 5 лет.

Облизбирком состоит из 14 членов с правом решающего голоса. Формирование осуществляется Законодательным собранием Пензенской области и губернатором на основе предложений политических партий, общественных объединений, представительных органов муниципальных образований, облизбиркома предыдущего состава и ЦИК России. При этом 7 членов назначаются региональным парламентом, а еще 7 — губернатором.

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