Иван Белозерцев зарегистрировался в соцсети «ВКонтакте» Политика

Пенза, 9 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев завел аккаунт в соцсети «ВКонтакте».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Теперь я буду осваивать новое для меня пространство еще одной социальной сети: отвечать на вопросы; решать с вашей помощью проблемы, которые есть в Пензенской области; рассказывать о том, что делается для того, чтобы наш регион развивался и становился более комфортным», — написал он в приветственном обращении к интернет-пользователям.

По словам Ивана Белозерцева, он всегда внимательно читает то, что ему пишут в комментариях и личных сообщениях.

«Я готов к конструктивной критике и обсуждению самых разных тем, но флуд, спам, оскорбления друг друга и откровенное хамство я никогда не приветствовал, не приветствую и приветствовать не буду», — пояснил глава региона.

Как отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Пензенской области, Иван Белозерцев считает необходимым общаться с жителями на всех платформах, при этом ответы на вопросы пользователей соцсети «ВКонтакте» он будет давать лично.