Иван Белозерцев ответит на вопросы жителей в ходе онлайн-трансляции в «Одноклассниках»

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Пенза, 18 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответит на вопросы пользователей социальной сети «Одноклассники» в ходе онлайн-трансляции, которая состоится в предстоящую пятницу, 20 декабря.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Ожидается, что общение с пользователями в прямом эфире начнется в 9.00 в группе, посвященной Пензенской области.
«20 декабря на нашей странице пройдет прямой эфир с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым — эксклюзивно для аудитории «Одноклассников», — говорится в анонсе.
В нем предлагается уже сейчас в комментариях оставлять вопросы, адресованные главе региона.
«Самые интересные будут озвучены во время трансляции», — добавляется в сообщении.
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