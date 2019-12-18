Иван Белозерцев ответит на вопросы жителей в ходе онлайн-трансляции в «Одноклассниках» Политика

Пенза, 18 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответит на вопросы пользователей социальной сети «Одноклассники» в ходе онлайн-трансляции, которая состоится в предстоящую пятницу, 20 декабря.

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Ожидается, что общение с пользователями в прямом эфире начнется в 9.00 в группе, посвященной Пензенской области.

«20 декабря на нашей странице пройдет прямой эфир с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым — эксклюзивно для аудитории «Одноклассников», — говорится в анонсе.

В нем предлагается уже сейчас в комментариях оставлять вопросы, адресованные главе региона.

«Самые интересные будут озвучены во время трансляции», — добавляется в сообщении.