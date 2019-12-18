EN
18:27:49 Среда, 18 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Иван Белозерцев ответит на вопросы жителей в ходе онлайн-трансляции в «Одноклассниках»

17:43 | 18.12.2019 | Политика

Печать

Пенза, 18 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответит на вопросы пользователей социальной сети «Одноклассники» в ходе онлайн-трансляции, которая состоится в предстоящую пятницу, 20 декабря.

Иван Белозерцев ответит на вопросы жителей в ходе онлайн-трансляции в «Одноклассниках». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что общение с пользователями в прямом эфире начнется в 9.00 в группе, посвященной Пензенской области.

«20 декабря на нашей странице пройдет прямой эфир с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым — эксклюзивно для аудитории «Одноклассников», — говорится в анонсе.

В нем предлагается уже сейчас в комментариях оставлять вопросы, адресованные главе региона.

«Самые интересные будут озвучены во время трансляции», — добавляется в сообщении.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области с начала года в результате пожаров погибли 80 человек Ущерб от ЧС в Пензенской области в 2019 году оценивается в 344 млн. рублей
В Пензенской области подразделения МЧС получили четыре новых спецавтомобиля Ветеран пензенского хоккея Евгений Лукашин умер на 66-м году жизни
В пензенском УФСИН подготовят экспозицию о сотрудниках, воевавших на фронте в годы войны Жителя Каменки будут судить за применение насилия к полицейскому
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама