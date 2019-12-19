Пензенские депутаты предложили запретить в России торговлю смесями с никотином Политика

Пенза, 19 декабря 2019. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли решение внести в Госдуму России в порядке законодательной инициативы законопроект, предусматривающий изменение ч. 8 ст. 19 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

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В текущей редакции текст 8-й части звучит следующим образом: «Запрещается оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом)».

Пензенские депутаты предложили более широкую формулировку: «Запрещается распространение, оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом), а также смесями, содержащими никотин и (или) его производные, предназначенными для сосания, жевания, потребления иными способами».

В ходе 26-й очередной сессии, состоявшейся в четверг, 19 декабря, данную законодательную инициативу поддержали 29 депутатов из 30, присутствовавших в зале. Один воздержался.