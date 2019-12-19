EN
14:45:07 Четверг, 19 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенские депутаты предложили запретить в России торговлю смесями с никотином

12:30 | 19.12.2019 | Политика

Печать

Пенза, 19 декабря 2019. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли решение внести в Госдуму России в порядке законодательной инициативы законопроект, предусматривающий изменение ч. 8 ст. 19 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Пензенские депутаты предложили запретить в России торговлю смесями с никотином

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В текущей редакции текст 8-й части звучит следующим образом: «Запрещается оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом)».

Пензенские депутаты предложили более широкую формулировку: «Запрещается распространение, оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом), а также смесями, содержащими никотин и (или) его производные, предназначенными для сосания, жевания, потребления иными способами».

В ходе 26-й очередной сессии, состоявшейся в четверг, 19 декабря, данную законодательную инициативу поддержали 29 депутатов из 30, присутствовавших в зале. Один воздержался.

Загрузка...
Читайте также
Белозерцев предложил ходатайствовать о присвоении Пензе звания «Город трудовой доблести» Пензенское Заксобрание поддержало проект закона о почетном звании «Город трудовой доблести»
Завершено расследование уголовного дела о ДТП на улице Глазунова в Пензе В Пензенскую область поступило 20 новых машин скорой помощи
Пензенцев пригласили в «Дельфин» проверить здоровье и поплавать бесплатно Жительница Кузнецка приговорена к 7 годам колонии за смерть знакомого
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама