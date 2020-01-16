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Пензенский губернатор потребовал от министров читать комментарии в его Instagram

14:40 | 16.01.2020 | Политика

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Пенза, 16 января 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от глав региональных министерств ежедневно читать комментарии, которые интернет-пользователи оставляют к его записям в Instagram, и реагировать на них в рамках своих полномочий.

Пензенский губернатор потребовал от министров читать комментарии в его Instagram. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Министры, по всем обращениям в мой адрес... Instagram смотрите — комментарии — каждый день. Погружаетесь в эту работу, вступаете в обсуждения», — сказал Иван Белозерцев в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в четверг, 16 января.

Он призвал чиновников при необходимости задавать людям уточняющие вопросы, чтобы разобраться в каждой конкретной ситуации.

«Давайте поручения, чтобы, значит, в районах ваши коллеги разбирались», — добавил губернатор.

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