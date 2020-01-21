В Пензе почтили память Владимира Ленина Политика

Пенза, 21 января 2020. PenzaNews. Члены и сторонники КПРФ, комсомольцы, а также активисты «Левого фронта» почтили в Пензе память основателя первого в мире социалистического государства Владимира Ленина в связи с 96-й годовщиной со дня его смерти.

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Они проследовали от сквера Дениса Давыдова по улице Московской к площади, которая носит имя вождя мирового пролетариата.

Перед традиционным возложением цветов к подножию памятника Владимиру Ленину, установленному перед зданием правительства Пензенской области, состоялся митинг. Наряду с местными коммунистами в ходе него выступил журналист, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Владимирской области Максим Шевченко.

Планируется, что в рамках визита в регион он также примет участие в дискуссии на тему «Наследие В.И. Ленина в XXI веке» и прочтет лекцию о политической обстановке в стране.