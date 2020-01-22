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Депутат от Пензенской области Леонид Левин назначен замглавы аппарата правительства РФ

12:18 | 22.01.2020 | Политика

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Пенза, 22 января 2020. PenzaNews. Депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия» Леонид Левин, который был избран от Пензенской области, назначен на пост заместителя руководителя аппарата правительства РФ. Соответствующее распоряжение №57-р подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин в среду, 22 января.

Депутат от Пензенской области Леонид Левин назначен замглавы аппарата правительства РФ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, первым замглавы аппарата стал Валерий Сидоренко.

Заместителями, помимо Леонида Левина, возглавлявшего в Госдуме комитет по информполитике, информационным технологиям и связи, назначены восемь человек: Светлана Андрющенко, Ольга Кривонос, Эльмир Тагиров, Илья Трунин, Алексей Уваров, Ольга Чепурина, Игорь Шевченко и Наталья Савина, которая также будет выполнять функции руководителя протокола председателя правительства России.

В соответствии с распоряжением №56-р, подписанным Михаилом Мишустиным 22 января, руководителю аппарата правительства РФ разрешено иметь 11 заместителей.

Указом президента России Владимира Путина от 21 января заместителем председателя правительства – руководителем аппарата правительства РФ назначен Дмитрий Григоренко.

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