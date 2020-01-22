Депутат от Пензенской области Леонид Левин назначен замглавы аппарата правительства РФ Политика

Пенза, 22 января 2020. PenzaNews. Депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия» Леонид Левин, который был избран от Пензенской области, назначен на пост заместителя руководителя аппарата правительства РФ. Соответствующее распоряжение №57-р подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин в среду, 22 января.

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Согласно тексту документа, первым замглавы аппарата стал Валерий Сидоренко.

Заместителями, помимо Леонида Левина, возглавлявшего в Госдуме комитет по информполитике, информационным технологиям и связи, назначены восемь человек: Светлана Андрющенко, Ольга Кривонос, Эльмир Тагиров, Илья Трунин, Алексей Уваров, Ольга Чепурина, Игорь Шевченко и Наталья Савина, которая также будет выполнять функции руководителя протокола председателя правительства России.

В соответствии с распоряжением №56-р, подписанным Михаилом Мишустиным 22 января, руководителю аппарата правительства РФ разрешено иметь 11 заместителей.

Указом президента России Владимира Путина от 21 января заместителем председателя правительства – руководителем аппарата правительства РФ назначен Дмитрий Григоренко.