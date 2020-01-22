КПРФ рассматривает несколько кандидатур для выдвижения на пост пензенского губернатора Политика

Пенза, 22 января 2020. PenzaNews. Обком КПРФ в рамках подготовки к выборам губернатора Пензенской области, которые пройдут в сентябре 2020 года, представил руководству Компартии России несколько кандидатур, способных побороться за пост руководителя субъекта РФ. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь областного комитета партии, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев.

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«Поскольку процесс принятия такого решения, в соответствии с уставом нашей партии, завязан на решении руководящих органов нашей партии, мы представили несколько кандидатур для рассмотрения», — сказал собеседник агентства.

Он выразил надежду на то, что в ближайшее время по ним «будут даны какие-то рекомендации».

Георгий Камнев не исключил, что в губернаторской гонке может принять участие персона федерального уровня.

При этом назвать конкретные фамилии лидер пензенских коммунистов отказался, пояснив, что будет правильно пока сохранить шорт-лист потенциальных кандидатов в тайне.

«Могу сказать, что мы рассматриваем не только членов нашей партии, но и сторонников, которые здесь есть в регионе, тех, кто не состоит у нас в партии в том числе. Кандидаты все серьезные. Я думаю, что любой из них достоин и принять участие в выборах, и стать высшим должностным лицом нашей области», — заявил член президиума ЦК КПРФ.