EN
01:11:21 Четверг, 23 января
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

КПРФ рассматривает несколько кандидатур для выдвижения на пост пензенского губернатора

21:48 | 22.01.2020 | Политика

Печать

Пенза, 22 января 2020. PenzaNews. Обком КПРФ в рамках подготовки к выборам губернатора Пензенской области, которые пройдут в сентябре 2020 года, представил руководству Компартии России несколько кандидатур, способных побороться за пост руководителя субъекта РФ. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь областного комитета партии, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев.

КПРФ рассматривает несколько кандидатур для выдвижения на пост пензенского губернатора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Поскольку процесс принятия такого решения, в соответствии с уставом нашей партии, завязан на решении руководящих органов нашей партии, мы представили несколько кандидатур для рассмотрения», — сказал собеседник агентства.

Он выразил надежду на то, что в ближайшее время по ним «будут даны какие-то рекомендации».

Георгий Камнев не исключил, что в губернаторской гонке может принять участие персона федерального уровня.

При этом назвать конкретные фамилии лидер пензенских коммунистов отказался, пояснив, что будет правильно пока сохранить шорт-лист потенциальных кандидатов в тайне.

«Могу сказать, что мы рассматриваем не только членов нашей партии, но и сторонников, которые здесь есть в регионе, тех, кто не состоит у нас в партии в том числе. Кандидаты все серьезные. Я думаю, что любой из них достоин и принять участие в выборах, и стать высшим должностным лицом нашей области», — заявил член президиума ЦК КПРФ.

Загрузка...
Читайте также
Жилищные сертификаты в связи с рождением первенца за год получат 365 пензенских семей Шевченко предложил выдвинуть единого кандидата от оппозиции на пост пензенского губернатора
День зимних видов спорта отметят в Пензенской области В Пензе жилищные сертификаты вручены 30 молодым семьям
В Пензе обсудят нехватку мест для общения молодежи в зимнее время Матушкин и Щеткин проведут совместный прием граждан в Бессоновке
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама