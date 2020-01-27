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Мельниченко отметил важную роль Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления

20:30 | 27.01.2020 | Политика

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Пенза, 27 января 2020. PenzaNews. Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления призвана выстроить единую муниципальную повестку в стране, объединив под своим началом представителей сообществ, которые до этого действовали разрозненно. Об этом сообщил первый заместитель председателя ассоциации, глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко в ходе визита в Пензу.

Мельниченко отметил важную роль Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В Российской Федерации 16 общероссийских и межрегиональных организаций, которые работают на ниве развития местного самоуправления. Кроме этого, еще порядка 45 различных мелких локальных организаций, которые пытаются развиваться», — сказал он на заседании совета муниципальных образований Пензенской области, состоявшемся в филармонии в понедельник, 27 января.

По словам сенатора, в мае 2019 года был запущен процесс по объединению этих организаций под эгидой Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

«На первом этапе вошли восемь крупных общероссийских и межрегиональных ассоциаций [Всероссийский совет местного самоуправления, Единое общероссийское объединение муниципальных образований, Ассоциация городов Поволжья, Союз городов Центра и Северо-Запада России, Международная ассамблея столиц и крупных городов, ассоциация развития исторических поселений «Русская провинция», Союз российских городов и Ассоциация закрытых административно-территориальных образований атомной промышленности]», — отметил Олег Мельниченко.

Он добавил, что в ходе второго этапа в ассоциацию войдут еще восемь организаций.

«Таким образом, практически все основное муниципальное сообщество будет организовано в эту структуру», — пояснил член Совета Федерации.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что координация работы по единой муниципальной повестке по всей стране приобретает особое значение в свете послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, в котором глава государства обозначил важность расширения полномочий местного самоуправления как самого близкого к людям уровня власти.

Также сенатор анонсировал проведение в Сарове 30 января совета при президенте России по развитию местного самоуправления, членом которого он является, где будут конкретизированы задачи, стоящие в том числе перед новой ассоциацией.

«Всем рекомендую включить телевизор и посмотреть», — сказал Олег Мельниченко.

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