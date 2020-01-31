EN
14:48:48 Пятница, 31 января
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Конкурс на замещение должности главы администрации Сердобска назначен на 28 февраля

14:15 | 31.01.2020 | Политика

Печать

Сердобск, 31 января 2020. PenzaNews. Конкурс на замещение должности главы администрации Сердобска Пензенской области, назначаемого по контракту, состоится 28 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила главный специалист по обеспечению функционирования городского собрания представителей Наталья Шемина.

Конкурс на замещение должности главы администрации Сердобска назначен на 28 февраля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, прием документов от претендентов на этот пост, будет осуществляться с 6 по 20 февраля включительно.

Читайте также

Виталий Макаров назначен первым вице-мэром Пензы

Наталья Шемина уточнила, что с 31 января обязанности главы администрации города исполняет Сергей Варламов, который до этого трудился ведущим специалистом по работе с детьми, молодежью, физической культуре и спорту администрации Сердобска.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 30 января в ходе 33-й очередной сессии депутаты собрания представителей Сердобска Пензенской области четвертого созыва приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации города Виталия Макарова.

31 января он занял должность первого заместителя главы администрации Пензы.

Виталий Макаров на этом посту сменил Сергея Волкова, который назначен вице-мэром Пензы по социальной политике и развитию местного самоуправления.

Загрузка...
Читайте также
В Заречном медали к 75-летию Великой Победы начнут вручать 17 февраля В пензенском Минздраве опровергли информацию о госпитализации хоккеиста китайского клуба
Пензенские поисковики ищут родственников бойца Федора Щенникова В Пензе спасатели через окно проникли в квартиру, чтобы помочь пенсионерке
В Пензенской области девочка-пешеход пострадала в ДТП на трассе Кузнецов и Шлейхер завоевали «золото» Кубка России по прыжкам в воду
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама