Конкурс на замещение должности главы администрации Сердобска назначен на 28 февраля Политика

Сердобск, 31 января 2020. PenzaNews. Конкурс на замещение должности главы администрации Сердобска Пензенской области, назначаемого по контракту, состоится 28 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила главный специалист по обеспечению функционирования городского собрания представителей Наталья Шемина.

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По ее словам, прием документов от претендентов на этот пост, будет осуществляться с 6 по 20 февраля включительно.

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Наталья Шемина уточнила, что с 31 января обязанности главы администрации города исполняет Сергей Варламов, который до этого трудился ведущим специалистом по работе с детьми, молодежью, физической культуре и спорту администрации Сердобска.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 30 января в ходе 33-й очередной сессии депутаты собрания представителей Сердобска Пензенской области четвертого созыва приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации города Виталия Макарова.

31 января он занял должность первого заместителя главы администрации Пензы.

Виталий Макаров на этом посту сменил Сергея Волкова, который назначен вице-мэром Пензы по социальной политике и развитию местного самоуправления.