Олег Мельниченко представит в Пензе отчет о своей работе Политика

Пенза, 3 февраля 2020. PenzaNews. Сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко представит отчет о своей работе за 2018–2019 годы в ходе 27-й очередной сессии Законодательного собрания региона в предстоящую пятницу, 7 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе областного парламента.

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В отчете отражены сведения об участии Олега Мельниченко в парламентских слушаниях, круглых столах, форумах и конференциях. Кроме того, он содержит информацию о работе сенатора в составе различных советов, коллегий, комиссий, а также делегаций.

Отдельный раздел посвящен решению вопросов социально-экономического развития Пензенской области.

Так, в отчете отмечается, что в последние два года Олег Мельниченко принимал активное участие в работе федеральной комиссии всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, по результатам которого в 2018-м Кузнецк получил 100 млн. рублей, а в 2019-м — Заречный 85 млн. рублей.

Помимо этого, сенатором проведена большая работа по решению вопроса о дооснащении симуляционно-аккредитационного центра при медицинском институте Пензенского государственного университета новым оборудованием. На эти цели было выделено более 20 млн. рублей.

Согласно отчету, по итогам дней Пензенской области в Совете Федерации на строительство лабораторно-диагностического корпуса онкодиспансера в 2022–2024 годах в федеральном бюджете запланировано 904 млн. рублей, детской поликлиники в 2020 году — около 256 млн. рублей, на реконструкцию индустриального парка на 2020–2021 годы — 490,9 млн. рублей.