Руководство «Справедливой России» рекомендовало Анну Очкину на пост главы реготделения партии Политика

Москва, 14 февраля 2020. PenzaNews. Президиум Центрального совета «Справедливой России» на заседании, которое провел лидер партии, руководитель фракции эсеров в Госдуме Сергей Миронов, рекомендовал кандидатуру заведующей кафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий Пензенского государственного университета (ПГУ) Анны Очкиной на пост председателя совета регионального отделения партии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Также на заседании, состоявшемся в минувший четверг, 13 февраля, было решено принять Анну Очкину в партию «Справедливая Россия».

Оперативно получить комментарий Анны Очкиной не удалось. Как сообщили ИА «PenzaNews» на кафедре методологии науки, социальных теорий и технологий ПГУ, она находится за пределами Пензы.

В настоящее время председателем совета пензенского регионального отделения партии «Справедливая Россия» является Валерий Плахута, который на профессиональной постоянной основе работает заместителем главы комитета Законодательного собрания региона по бюджетной, налоговой и финансовой политике.