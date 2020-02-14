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Руководство «Справедливой России» рекомендовало Анну Очкину на пост главы реготделения партии

12:38 | 14.02.2020 | Политика

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Москва, 14 февраля 2020. PenzaNews. Президиум Центрального совета «Справедливой России» на заседании, которое провел лидер партии, руководитель фракции эсеров в Госдуме Сергей Миронов, рекомендовал кандидатуру заведующей кафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий Пензенского государственного университета (ПГУ) Анны Очкиной на пост председателя совета регионального отделения партии.

Руководство «Справедливой России» рекомендовало Анну Очкину на пост главы реготделения партии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Также на заседании, состоявшемся в минувший четверг, 13 февраля, было решено принять Анну Очкину в партию «Справедливая Россия».

Оперативно получить комментарий Анны Очкиной не удалось. Как сообщили ИА «PenzaNews» на кафедре методологии науки, социальных теорий и технологий ПГУ, она находится за пределами Пензы.

В настоящее время председателем совета пензенского регионального отделения партии «Справедливая Россия» является Валерий Плахута, который на профессиональной постоянной основе работает заместителем главы комитета Законодательного собрания региона по бюджетной, налоговой и финансовой политике.

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