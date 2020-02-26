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Денис Бубнов стал девятым зампредом пензенского правительства

12:53 | 26.02.2020 | Политика

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Пенза, 26 февраля 2020. PenzaNews. Бывший руководитель филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области Денис Бубнов назначен заместителем председателя регионального правительства со среды, 26 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

Денис Бубнов стал девятым зампредом пензенского правительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Он будет курировать экономико-инвестиционный блок», — уточнила она.

Дина Черемушкина подтвердила, что с назначением Дениса Бубнова у председателя правительства Пензенской области Николая Симонова будет девять заместителей.

«Пока да», — сказала собеседница агентства.

Каким образом в связи с этим будут перераспределены обязанности между остальными зампредами, пресс-секретарь ответить затруднилась.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до настоящего времени у председателя правительства Пензенской области Николая Симонова было восемь заместителей.

Должность первого зампреда занимает Виктор Кувайцев.

Заместителями председателя правительства Пензенской области являются: Валерий Савин, Валерий Беспалов, Юрий Денисов, Дмитрий Семенов, Василий Трохин, Олег Ягов и Андрей Бурлаков, который также занимает должность министра сельского хозяйства.

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