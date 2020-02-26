Денис Бубнов стал девятым зампредом пензенского правительства Политика

Пенза, 26 февраля 2020. PenzaNews. Бывший руководитель филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области Денис Бубнов назначен заместителем председателя регионального правительства со среды, 26 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Он будет курировать экономико-инвестиционный блок», — уточнила она.

Дина Черемушкина подтвердила, что с назначением Дениса Бубнова у председателя правительства Пензенской области Николая Симонова будет девять заместителей.

«Пока да», — сказала собеседница агентства.

Каким образом в связи с этим будут перераспределены обязанности между остальными зампредами, пресс-секретарь ответить затруднилась.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до настоящего времени у председателя правительства Пензенской области Николая Симонова было восемь заместителей.

Должность первого зампреда занимает Виктор Кувайцев.

Заместителями председателя правительства Пензенской области являются: Валерий Савин, Валерий Беспалов, Юрий Денисов, Дмитрий Семенов, Василий Трохин, Олег Ягов и Андрей Бурлаков, который также занимает должность министра сельского хозяйства.