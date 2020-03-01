Утвержден госзаказ на профразвитие государственных гражданских служащих Пензенской области Политика

Пенза, 1 марта 2020. PenzaNews. Госзаказ на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Пензенской области на 2020 год утвержден постановлением регионального правительства, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

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Согласно тексту документа, всего на обучение по дополнительным профессиональным программам планируется направить 564 человека. Объем средств, предусмотренных в бюджете на эти цели, составляет 3 млн. 852,9 тыс. рублей.

Иными мероприятиями по профессиональному развитию будет охвачено 303 человека. На это заложено 193,4 тыс. рублей.

Также постановлением утверждены основные направления профессионального развития государственных гражданских служащих. Перечень включает в себя восемь позиций.

Среди них — улучшение инвестклимата, развитие механизмов стратегического и проектного управления, повышение эффективности госрасходов, включая закупки для государственных и муниципальных нужд, внедрение цифровых технологий в госуправление.

Помимо этого, к основным направлениям отнесены развитие государственной гражданской службы и инструментов госрегулирования, противодействие коррупции, обеспечение обороны и безопасности России.