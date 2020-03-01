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Утвержден госзаказ на профразвитие государственных гражданских служащих Пензенской области

11:01 | 01.03.2020 | Политика

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Пенза, 1 марта 2020. PenzaNews. Госзаказ на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Пензенской области на 2020 год утвержден постановлением регионального правительства, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

Утвержден госзаказ на профразвитие государственных гражданских служащих Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, всего на обучение по дополнительным профессиональным программам планируется направить 564 человека. Объем средств, предусмотренных в бюджете на эти цели, составляет 3 млн. 852,9 тыс. рублей.

Иными мероприятиями по профессиональному развитию будет охвачено 303 человека. На это заложено 193,4 тыс. рублей.

Также постановлением утверждены основные направления профессионального развития государственных гражданских служащих. Перечень включает в себя восемь позиций.

Среди них — улучшение инвестклимата, развитие механизмов стратегического и проектного управления, повышение эффективности госрасходов, включая закупки для государственных и муниципальных нужд, внедрение цифровых технологий в госуправление.

Помимо этого, к основным направлениям отнесены развитие государственной гражданской службы и инструментов госрегулирования, противодействие коррупции, обеспечение обороны и безопасности России.

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