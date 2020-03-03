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Белозерцев по пути в Москву рассказывал «то, о чем не пишут» — Рубцов

14:35 | 03.03.2020 | Политика

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Пенза, 3 марта 2020. PenzaNews. Генеральный директор государственного автономного учреждения «Медиахолдинг «Экспресс» Виктор Рубцов сообщил, что оказался в одном самолете с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, который по пути в Москву рассказывал ему «то, о чем не пишут».

Белозерцев по пути в Москву рассказывал «то, о чем не пишут» — Рубцов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня работаю в Москве. В самолете летели вместе с губернатором Пензенской области. Иван Александрович рассказывал то, о чем не пишут...» — написал Виктор Рубцов на своей странице в Facebook днем во вторник, 3 марта.

«Очень интересный и познавательный разговор состоялся», — добавил руководитель госучреждения.

При этом он не уточнил, какие именно темы были затронуты в ходе беседы с главой региона.

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