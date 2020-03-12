Заксобрание Пензенской области одобрило закон о поправках к Конституции Политика

Пенза, 12 марта 2020. PenzaNews. Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва одобрило закон Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

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Соответствующее постановление депутаты приняли в ходе 28-й внеочередной сессии в четверг, 12 марта.

При обсуждении данного вопроса повестки руководители фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР — Вадим Супиков, Валерий Плахута и Александр Васильев — обозначили позицию партий о поддержке предложенных поправок к Конституции.

Глава фракции КПРФ Георгий Камнев сообщил, что Компартия при голосовании воздержится.

В результате «за» проголосовали 30 присутствующих на сессии депутатов, один воздержался.

15 января 2020 года президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию предложил внести в Конституцию поправки, которые будут способствовать дальнейшему развитию страны как правового социального государства, где высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека и его благополучие.

20 января он внес в Госдуму проект закона «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

23 января нижняя палата российского парламента приняла поправки в первом чтении. 10 марта проект закона был рассмотрен во втором чтении, а 11-го числа — принят в третьем.

11 марта закон о поправках к Конституции одобрил Совет Федерации.

Также он должен быть одобрен не менее двумя третями законодательных собраний регионов.

В законе прописано, что он вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением статей 1 и 2.

После этого президент России должен направить в Конституционный суд запрос о соответствии или несоответствии глав 1, 2 и 9 Конституции РФ не вступивших в силу положений данного закона, а также порядка вступления в силу статьи 1.

Если Конституционный суд даст заключение о соответствии, будет проведено общероссийское голосование. Изменения в Конституцию будут считаться одобренными, если их поддержат более половины участников голосования.