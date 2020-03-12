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«Обнуление» президентских сроков станет важнейшим событием для государства — Белозерцев

13:19 | 12.03.2020 | Политика

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Пенза, 12 марта 2020. PenzaNews. Внесение в Конституцию поправки, в соответствии с которой президенту России Владимиру Путину будет предоставлено право на следующих выборах вновь баллотироваться на пост главы государства, станет важнейшим событием для страны. Такое мнение выразил губернатор Пензенской области, член президиума регполитсовета «Единой России» Иван Белозерцев.

«Обнуление» президентских сроков станет важнейшим событием для государства — Белозерцев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я считаю, что для нашего государства важнейшим событием станет так называемое «обнуление» сроков, которое даст возможность президенту Российской Федерации после принятия поправок принимать участие в выборах», — сказал он при обсуждении закона РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» в ходе 28-й внеочередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в четверг, 12 марта.

Иван Белозерцев обратил внимание на то, что в связи с этим некоторые западные политики «очень заволновались, запереживали» и «эту тему сейчас взяли в обсуждение».

По убеждению главы региона, предоставление Владимиру Путину права в 2024 году вновь претендовать на пост президента России будет способствовать стабильности.

«Для нас важна стабильность, стабильность во всем», — добавил губернатор.

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