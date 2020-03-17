Трое сотрудников пензенского правительства участвуют в конкурсе «Лидеры России. Политика» Политика

Пенза, 17 марта 2020. PenzaNews. Три человека, подавшие заявки на участие в конкурсе «Лидеры России. Политика» и выбравшие при регистрации на сайте проекта Пензенскую область в надежде получить поддержку жителей именно этого региона, указали в качестве места своей работы облправительство.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их числе — помощник первого заместителя председателя правительства Пензенской области Алексей Ильин, SMM-специалист Денис Горбунов и главный специалист-эксперт Ольга Новикова.

Кроме того, в конкурсе участвуют главы администраций: города Белинского — Вадим Самойлин, а также Степановского сельсовета — Андрей Денискин.

Свои силы намерены попробовать депутаты Пензенской городской думы — заместитель гендиректора ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» Людмила Коломыцева и руководитель ООО «Пензэнергомаш» Елена Мещерякова.

Помимо этого, заявку на конкурс подал ведущий специалист по работе со средами реготделения «Единой России», руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Дмитрий Баклашов.

Всего по результатам регистрации, которая была завершена вечером в минувший понедельник, 16 марта, от Пензенской области для просмотра доступны анкеты 42 человек.

Интернет-пользователям, имеющим подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, предлагается поддержать конкурсантов. Сделать свой выбор можно только один раз до 12.00 вторника, 24 марта.

Участники конкурса «Лидеры России. Политика» от Пензенской области:

1. Мозолин Сергей Сергеевич, начальник отдела внешнеэкономической деятельности ООО «СтанкоМашСтрой»;

2. Сушанло Александр Сергеевич, начальник отдела управления Росреестра по Пензенской области;

3. Абрамов Антон Геннадьевич, безработный;

4. Спиридонов Константин Владимирович, директор ООО «Промышленные системы»;

5. Бородина Кристина Вячеславовна, юрисконсульт АО «ППО ЭВТ имени В.А. Ревунова»;

6. Баклашов Дмитрий Михайлович, ведущий специалист по работе со средами реготделения «Единой России», руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России»;

7. Лисин Михаил Александрович, юрист;

8. Шляпникова Елена Геннадьевна, директор МФЦ Кузнецкого района;

9. Пегов Владимир Олегович, специалист-эксперт управления Роскомнадзора по Пензенской области;

10. Лашин Дмитрий Николаевич, администратор по вопросам маломобильныx групп населения пензенской региональной общественной организации инвалидов «Светлый путь»;

11. Сураев Александр Сергеевич, директор по координации законопроектной деятельности центра цифрового развития Российского союза промышленников и предпринимателей;

12. Горбунов Денис Александрович, SMM-специалист правительства Пензенской области;

13. Баскаков Сергей Владимирович, индивидуальный предприниматель;

14. Сорокин Сергей Викторович, директор информационно-выставочного центра Пензенского государственного университета;

15. Ильин Алексей Александрович, помощник первого заместителя председателя правительства Пензенской области;

16. Новикова Ольга Валентиновна, главный специалист-эксперт правительства Пензенской области;

17. Моргунов Дмитрий Александрович, начальник отдела организационно-контрольной работы администрации Пензы;

18. Суходолов Алексей Александрович, безработный;

19. Самойлин Вадим Николаевич, глава администрации города Белинского;

20. Коломыцева Людмила Викторовна, заместитель генерального директора ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс»;

21. Дружинин Павел Викторович, инструктор по адаптивной физической культуре мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей;

22. Мещерякова Елена Павловна, генеральный директор ООО «Пензэнергомаш»;

23. Канеев Рамиль Ахтямович, генеральный директор ООО «Медиаресурс Пенза»;

24. Денискин Андрей Иванович, глава администрации Степановского сельсовета;

25. Чурсин Алексей Иванович, доцент Пензенского государственного университета архитектуры и строительства;

26. Коннова Надежда Васильевна, директор культурно-библиотечного центра Малосердобинского района;

27. Макаров Петр Вячеславович, начальник отделения учета и реализации энергоресурсов ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по 9-му управлению;

28. Фомин Иван Валерьевич, заместитель генерального директора ООО «Спецтехимпорт»;

29. Сердовинцев Вадим Юрьевич, генеральный директор ООО «Перуново колесо»;

30. Кашкина Наталия Александровна, главный специалист отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации пензенского регионального отделения Фонда социального страхования РФ;

31. Исаев Алексей Петрович, автор блога «Чиновник 2.0»;

32. Степанова Марина Сергеевна, ведущий специалист-эксперт юридического отдела управления Федерального казначейства по Пензенской области;

33. Кузнецов Виктор Анатольевич, коммерческий директор ООО «Конвент»;

34. Байдаров Игорь Сергеевич, первый заместитель директора ООО «Стройтех»;

35. Семенов Алексей Петрович, исполнительный директор ООО «ЛесКом»;

36. Амстиславский Роман Романович, генеральный директор ООО «НПО «Пензенский электромеханический завод»;

37. Метальников Кирилл Сергеевич, генеральный директор ООО «Инвест-Торг»;

38. Ливенцева Светлана Петровна, президент пензенской региональной общественной организации инвалидов «Светлый путь»;

39. Глушков Михаил Николаевич, заместитель начальника управления транспорта и связи Пензы;

40. Болдырев Антон Васильевич, начальник цеха АО «Тандер»;

41. Гришин Евгений Викторович, руководитель отдела информационных технологий и ресурсов Пензастата;

42. Конопатин Игорь Васильевич, заместитель директора по развитию АО «Пензенский завод трубопроводной арматуры».