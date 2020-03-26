В Пензе из-за коронавируса намечено провести онлайн-трансляцию сессии гордумы Политика

Пенза, 26 марта 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в городской думе Владимир Мутовкин сообщил о планах организовать онлайн-трансляцию 8-й очередной сессии, намеченной на пятницу, 27 марта, поскольку доступ в зал заседаний будет ограничен из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

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«Мы сейчас над этим вопросом работаем», — сказал он в ходе встречи с журналистами в четверг, 26 марта.

Владимир Мутовкин уточнил, что в случае технических неполадок в интернете будет размещена полная видеозапись, благодаря чему все желающие смогут увидеть, как шло голосование по вопросам, включенным в повестку.

По его словам, из журналистов на мероприятии будут присутствовать только сотрудники ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс», которые должны обеспечить видеосъемку; в другие СМИ направлены письма с просьбой с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

«Чтобы максимально ограничить количество людей на сессии, мы всем депутатам тоже разослали письменные уведомления с просьбой не приглашать помощников на заседание», — пояснил глава города, отметив, что докладчики будут приглашаться в зал поочередно.

Комментируя повестку сессии, Владимир Мутовкин отдельно остановился на отчете о деятельности главы администрации Пензы за 2019 год, пообещав, что интернет-пользователи не только смогут увидеть выступление мэра Андрея Лузгина, но и прочитать полную текстовую версию на сайте.

Он также обратил внимание на то, что на сессии планируется внести изменения в устав Пензы, обусловленные необходимостью приведения документа в соответствие с федеральным и региональным законодательством.

Кроме того, Владимир Мутовкин сообщил о предстоящем внесении изменений в порядок досрочного расторжения контракта с мэром, поскольку этот вопрос, по ее словам, ранее «не был однозначно отрегулирован».

«При расторжении контракта с предыдущим главой администрации у нас возникли некоторые нюансы с прокуратурой», — отметил глава Пензы.

Как пояснил Владимир Мутовкин, новый порядок предполагает, что глава города будет издавать соответствующий правовой акт только после вступления в силу решения гордумы о досрочном прекращении полномочий мэра.