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Евгений Гусейнов освободил пост главы администрации Октябрьского района Пензы

13:31 | 16.04.2020 | Политика

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Пенза, 16 апреля 2020. PenzaNews. Евгений Гусейнов освободил должность главы администрации Октябрьского района Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Евгений Гусейнов освободил пост главы администрации Октябрьского района Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Он оставил пост по соглашению сторон», — пояснили в горадминистрации.

В пресс-службе уточнили, что последним рабочим днем Евгения Гусейнова в должности главы администрации Октябрьского района стала среда, 15 апреля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Евгений Гусейнов в разные годы являлся депутатом пензенской гордумы, начальником управления внутренней политики правительства региона, возглавлял АНО «Издательский дом «Пензенская правда».

В июне 2016 года был назначен главой администрации Октябрьского района Пензы. Данный пост стал вакантным после увольнения Надежды Козенко.

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