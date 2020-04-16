Евгений Гусейнов освободил пост главы администрации Октябрьского района Пензы Политика

Пенза, 16 апреля 2020. PenzaNews. Евгений Гусейнов освободил должность главы администрации Октябрьского района Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Он оставил пост по соглашению сторон», — пояснили в горадминистрации.

В пресс-службе уточнили, что последним рабочим днем Евгения Гусейнова в должности главы администрации Октябрьского района стала среда, 15 апреля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Евгений Гусейнов в разные годы являлся депутатом пензенской гордумы, начальником управления внутренней политики правительства региона, возглавлял АНО «Издательский дом «Пензенская правда».

В июне 2016 года был назначен главой администрации Октябрьского района Пензы. Данный пост стал вакантным после увольнения Надежды Козенко.