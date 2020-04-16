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Амстиславский и Шмонина приглашены в полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика»

15:56 | 16.04.2020 | Политика

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Пенза, 16 апреля 2020. PenzaNews. Два участника от Пензенской области — генеральный директор ООО «НПО «Пензенский электромеханический завод» Роман Амстиславский и заместитель исполнительного директора АНО «Квартал Луи» Наталья Шмонина — успешно завершили дистанционный этап конкурса «Лидеры России. Политика» и получили приглашения в полуфинал.

Амстиславский и Шмонина приглашены в полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В целом по стране к контрольному тестированию перед полуфиналом допущен 541 участник.

Из них 511 показали наилучшие результаты в ходе онлайн-тестирования, во время которого проверялись знания по обществознанию и лидерский потенциал.

Также в полуфинал приглашены 29 человек, получившие наибольшую поддержку интернет-пользователей на специальной странице сайта и при этом показавшие результаты тестов не хуже, чем 75% конкурсантов. Еще один человек благодаря рейтингу поддержки получил приоритет при отборе среди конкурсантов с пограничным баллом.

С 16 апреля на сайте конкурса вновь стала доступна возможность проголосовать за одного из участников. Теперь показываются только страницы тех из них, которые приглашены в полуфинал.

Вместе с тем информация о том, какой именно фактор — результаты тестирования или поддержка интернет-пользователей — стал решающим для прохождения того или иного человека в полуфинал, не представлена.

Очные этапы состоятся после того, как в России стабилизируется эпидситуация по новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

«Полуфиналы будут включать контрольное тестирование и выполнение разного рода заданий в группах в присутствии экспертов-оценщиков. Как это ни странно, мы пока не можем называть участников, приглашенных в полуфинал, полуфиналистами. Чтобы получить это звание, им необходимо сначала подтвердить свои результаты заочного отбора на контрольном тестировании», — сообщил председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России. Политика» Павел Безручко.

Конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля 2020 года. Его организатором выступает АНО «Россия — страна возможностей». Он проводится по поручению президента РФ Владимира Путина.

За 20 дней регистрации заявки на конкурс подали 33 тыс. 986 человек. Доступ к тестам дистанционного этапа получили только те участники, которые выполнили все обязательные задания.

Целью конкурса является выявление перспективных общественно-политических лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности.

Победители станут слушателями образовательной программы, реализуемой мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей», и получат персональных наставников.

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