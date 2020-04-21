В гордуме Пензы прорабатывают возможность дистанционного проведения заседаний Политика

Пенза, 21 апреля 2020. PenzaNews. Возможность проведения заседаний городской думы в дистанционном формате в случае введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или карантина прорабатывается в Пензе.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе гордумы, данная тема приобрела особую актуальность в период действия ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

В ходе заседания постоянной комиссии по местному самоуправлению, состоявшегося во вторник, 21 апреля, заместитель главы Пензы Иван Краснов, входящий во фракцию «Единая Россия», предложил внести в регламент гордумы изменения, которые позволят при необходимости проводить заседания, в том числе сессии, в режиме видеоконференций.

Предполагается, что созыв заседаний в подобном формате будет осуществляться по распоряжению главы города или заместителя, исполняющего его обязанности.

Как ожидается, будет предусмотрено несколько возможностей проведения открытого голосования — с использованием технических средств, с помощью листа голосования или посредством поднятия рук.

При этом намечено предусмотреть публикацию результатов голосования по вопросам повестки в течение трех рабочих дней после сессии.

Окончательное решение относительно возможности проведения заседаний в дистанционном формате будет принято в ходе внеочередной сессии гордумы, которая состоится в предстоящую пятницу, 24 апреля.