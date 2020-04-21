EN
01:14:48 Среда, 22 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В гордуме Пензы прорабатывают возможность дистанционного проведения заседаний

18:50 | 21.04.2020 | Политика

Печать

Пенза, 21 апреля 2020. PenzaNews. Возможность проведения заседаний городской думы в дистанционном формате в случае введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или карантина прорабатывается в Пензе.

В гордуме Пензы прорабатывают возможность дистанционного проведения заседаний. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе гордумы, данная тема приобрела особую актуальность в период действия ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

В ходе заседания постоянной комиссии по местному самоуправлению, состоявшегося во вторник, 21 апреля, заместитель главы Пензы Иван Краснов, входящий во фракцию «Единая Россия», предложил внести в регламент гордумы изменения, которые позволят при необходимости проводить заседания, в том числе сессии, в режиме видеоконференций.

Предполагается, что созыв заседаний в подобном формате будет осуществляться по распоряжению главы города или заместителя, исполняющего его обязанности.

Как ожидается, будет предусмотрено несколько возможностей проведения открытого голосования — с использованием технических средств, с помощью листа голосования или посредством поднятия рук.

При этом намечено предусмотреть публикацию результатов голосования по вопросам повестки в течение трех рабочих дней после сессии.

Окончательное решение относительно возможности проведения заседаний в дистанционном формате будет принято в ходе внеочередной сессии гордумы, которая состоится в предстоящую пятницу, 24 апреля.

Новости партнеров
Читайте также
В пензенские больницы до конца недели поступит около 70 новых аппаратов ИВЛ Больница «РЖД-Медицина» в Пензе поможет региону в борьбе с коронавирусом
В Пензенской области перечислены федеральные выплаты к 75-летию Великой Победы В Пензенской области двое пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ
В Пензе из-за коронавируса отложена продажа путевок в детские лагеря Вынесен приговор по делу о ДТП под Сердобском, где иномарка насмерть сбила ребенка
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement