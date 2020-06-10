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В Пензенской области внесены изменения в отдельные законы, регулирующие проведение выборов

20:05 | 10.06.2020 | Политика

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Пенза, 10 июня 2020. PenzaNews. Изменения внесены в отдельные законы, регулирующие порядок проведения выборов и референдумов в Пензенской области.

В Пензенской области внесены изменения в отдельные законы, регулирующие проведение выборов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующий законопроект рассмотрен в ходе 31-й очередной сессии Законодательного собрания, состоявшейся в среду, 10 июня.

Представляя его депутатам, председатель Заксобрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин сообщил, что необходимо привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.

«Проектом закона предусматривается возможность голосования по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования. В целях расширения гарантий реализации избирательного права маломобильными гражданами предлагается закрепить возможность подачи заявления о голосовании вне помещений для голосования через систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг», — сказал он.

Спикер регионального парламента добавил, что, согласно законопроекту, будет дополнен список оснований для проведения досрочного и выездного голосования.

«Теперь проголосовать на дому смогут не только граждане, у которых есть проблемы со здоровьем, но и те, кто за ними ухаживает», — пояснил Валерий Лидин.

Предлагаемые изменения поддержали большинство присутствовавших на сессии депутатов: «за» были 28, «против» — двое, еще двое воздержались.

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