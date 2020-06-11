EN
22:02:01 Четверг, 11 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 3 тыс. 432 случая заражения коронавирусом, 2 тыс. 728 человек выздоровели, 28 пациентов умерли

Путин обратил внимание Белозерцева на проблемы, требующие решения

19:30 | 11.06.2020 | Политика

Печать

Пенза, 11 июня 2020. PenzaNews. Президент России Владимир Путин по итогам доклада губернатора Ивана Белозерцева о социально-экономической ситуации в Пензенской области обратил внимание главы региона на проблемы, требующие решения.

Путин обратил внимание Белозерцева на проблемы, требующие решения

Фото: Kremlin.ru

«Проблемы есть, Вы предусмотрительно их все перечислили на самом деле. Мне вроде как и добавить нечего, но тем не менее я обращу внимание на некоторые вещи. Это дефицитное исполнение бюджета — 2,3%. Ничего здесь такого критичного нет, но Вы наверняка это знаете, и просил бы Вас на это обратить внимание. Хотя я вижу, что доходы консолидированного бюджета за прошедший год растут. Эта тенденция хорошая, ее нужно, безусловно, сохранить», — сказал Владимир Путин в ходе рабочей встречи с Иваном Белозерцевым, которая состоялась в режиме видеоконференции в четверг, 11 июня.

Глава государства отдельно остановился на таком аспекте, как долговая нагрузка.

«Пензенская область не единственная, где есть такая долговая нагрузка, но на что я обратил внимание — на долю коммерческих кредитов, а они свыше 50% — 52,1%. Мы с Вами понимаем, еще несколько лет назад делали все для того, чтобы избавить субъекты федерации от такой ситуации, когда достаточно тяжелое бремя бюджета субъекты федерации несут в связи с необходимостью обслуживания коммерческих кредитов. Банковские ставки там достаточно высокие. Просто над этим, Иван Александрович, нужно работать, нужно уходить от этого и все свои соответствующие службы, финансовый блок нужно нацеливать на эту работу целевым образом. От этого нужно избавляться», — поставил задачу президент России.

Кроме того, он акцентировал внимание губернатора на сокращении постоянной численности населения Пензенской области.

«Ясно, что в целом у нас тенденции такие по России есть, но у Вас значительно серьезнее обстоит дело, чем в среднем по стране. Поэтому ясно, что это всегда результат комплекса причин, но нужно их анализировать, смотреть: медицина, социальное обслуживание, как Вы сами правильно сказали, доходы граждан», — отметил Владимир Путин.

Он добавил, что также есть ряд других проблем.

«Это и неразвитость сети автомобильных дорог, это высокий износ инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, тепловые сети нуждаются в ремонте. Ясно, что это все требует больших ресурсов, больших денег, но это в значительной степени то, что Вы считаете приоритетным в работе, на что нужно обратить внимание. Все равно с неба все это не свалится, нужно ритмично, из года в год, но на системной основе работать по всем этим направлениям», — сказал глава государства.

В продолжение рабочей встречи Владимир Путин выделил направления, по которым в Пензенской области удалось достичь высоких результатов.

В их числе он назвал увеличение инвестиций в основной капитал, рост объемов производства сельхозпродукции, развитие промышленности и строительства.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Выздоровевшим после коронавируса пациентам вручили ленточки в цветах российского триколора Пензенские НКО присоединились к акции «Испеки пирог и скажи спасибо»
Вынесен приговор по делу об убийстве мужчины в Бессоновском районе На борьбу с коронавирусом в Пензенской области направлено 770 млн. рублей
В Богословке ликвидирован наркопритон В Пензенской области проведено более 109 тыс. тестов на коронавирус
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама