Жители Пензенской области на выборах 2020 года не смогут проголосовать дистанционно Политика

Пенза, 18 июня 2020. PenzaNews. Жители Пензенской области не смогут воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре 2020 года. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Александр Синюков в ходе пресс-конференции, состоявшейся в облправительстве в четверг, 18 июня.

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Он напомнил, что в порядке эксперимента в ходе общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ дистанционное электронное голосование будет проводиться только в двух субъектах федерации — в Москве и Нижегородской области.

«Если будут приняты изменения в закон федеральный, в том числе об основных гарантиях, то на эту кампанию дистанционное электронное голосование распространяться не может, и оно, если такие изменения будут приняты, переходит на следующую кампанию уровня федерального или субъектового», — пояснил Александр Синюков.

Глава облизбиркома добавил, что в следующем году должны состояться выборы в Госдуму России.

«Так что на 2021 год — вполне реально», — сказал он, комментируя перспективы использования дистанционного электронного голосования в Пензенской области.