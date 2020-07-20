Сергея Волкова поздравили с 55-летием Политика

Пенза, 20 июля 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин и его заместители поздравили вице-мэра по социальной политике и развитию местного самоуправления Сергея Волкова с 55-летием в понедельник, 20 июля.

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«Сергей Владимирович всю жизнь работает в сфере государственной и муниципальной власти, трудится ответственно и эффективно, всегда искренне помогает людям, откликается на все обращения и просьбы», — отметил мэр.

Он поблагодарил Сергея Волкова за личный вклад в развитие местного самоуправления и системы социального обслуживания граждан.

Андрей Лузгин выразил уверенность в том, что высокий профессионализм, компетентность и хорошее знание городских проблем помогут вице-мэру в дальнейшем успешном решении задач, направленных на улучшение качества жизни пензенцев.

Глава администрации города вручил своему заместителю приветственный адрес и подарок.

К поздравлениям также присоединились глава Пензы Владимир Мутовкин и сотрудники гордумы, сообщает пресс-служба мэрии.