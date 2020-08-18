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Объявлен конкурсный отбор в резерв управленческих кадров Пензенской области

15:48 | 18.08.2020 | Политика

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Пенза, 18 августа 2020. PenzaNews. Правительство Пензенской области объявило о приеме документов для участия в конкурсном отборе в резерв управленческих кадров региона.

Объявлен конкурсный отбор в резерв управленческих кадров Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Требования к кандидатам: наличие гражданства РФ, высшего образования не ниже уровня специалитета либо магистратуры, стажа работы на управленческих должностях не менее трех лет, возраст от 25 до 50 лет, отсутствие судимости.

Согласно сведениям, указанным на сайте регионального правительства, претенденты на зачисление в резерв управленческих кадров должны представить анкету, заявление, отзыв, мотивационное эссе, индивидуальный проект и согласие на обработку персональных данных с 24 августа по 23 сентября.

Планируется, что 15 и 16 октября будет проведена углубленная диагностика профессиональных и личностных качеств кандидатов, а 10 ноября состоятся индивидуальные собеседования.

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