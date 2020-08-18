В Пензенской области объявлен конкурсный отбор в молодежный кадровый резерв Политика

Пенза, 18 августа 2020. PenzaNews. Правительство Пензенской области объявило о приеме документов для участия в конкурсном отборе в молодежный кадровый резерв региона.

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Согласно сведениям, размещенным на сайте облправительства, молодежный кадровый резерв формируется из числа студентов 4–5 курсов, молодых специалистов с высшим образованием, занятых в бизнесе, науке, на предприятиях социальной сферы и в хозяйствующих субъектах экономики региона, а также государственных и муниципальных служащих.

Требования к кандидатам: наличие гражданства РФ, владение русским языком, возраст — от 21 года до 30 лет, отсутствие судимости.

Претенденты на зачисление в молодежный кадровый резерв Пензенской области должны представить анкету, заявление, запись видеоинтервью, индивидуальный проект и согласие на обработку персональных данных с 24 августа по 23 сентября.

Планируется, что 29–30 сентября состоится тестирование на знание русского языка и информационных технологий, а также будет проведена комплексная оценка профессиональных знаний, умений и навыков. На 7–8 октября намечена защита индивидуальных проектов.