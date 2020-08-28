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Вадим Сердовинцев посетил Иссинский район

19:49 | 28.08.2020 | Политика

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Пенза, 28 августа 2020. PenzaNews. Кандидат в депутаты Госдумы России от ЛДПР по лермонтовскому одномандатному избирательному округу №147 Вадим Сердовинцев совершил рабочую поездку в Иссинский район Пензенской области.

Вадим Сердовинцев посетил Иссинский район

Фото предоставлено Вадимом Сердовинцевым

Одним из пунктов визита стало село Знаменская Пестровка, где местные жители с нетерпением ждали представителя оппозиционной партии, чтобы рассказать ему о трудностях, с которыми сталкиваются ежедневно.

На встрече с кандидатом граждане сообщили Вадиму Сердовинцеву о главной проблеме — отсутствии уверенного приема сигнала от вышки телевещания.

«Работы в нашем селе нет, молодежь уехала. Единственное развлечение для пенсионеров — просмотр телепередач и новостных программ. Комплект спутникового телевидения многим не по карману, а прием от вышки часто неустойчив», — пожаловалась одна из женщин.

Отсутствие работы на селе — одна из основных проблем, озвученная на встрече с кандидатом в депутаты Госдумы России от ЛДПР. Свои земельные наделы, по словам жителей Знаменской Пестровки, они продали перекупщикам еще в начале 2000-х годов.

«Эта проблема актуальна для 95% сел Пензенской области: нет земли, нет работы, нет будущего. Одна надежда на инвесторов, которых сюда пытаются завлечь, наивно полагая, что они обеспечат жителей работой и будут вкладывать деньги в развитие села. Но, к сожалению, на практике мы видим обратное: инвесторов прежде всего заботит только собственная прибыль, а не создание благоприятной среды вокруг своих предприятий», — отметил Вадим Сердовинцев.

«Одно из предложений ЛДПР — ревизия сельскохозяйственных земель, которая не проводилась уже более 20 лет. Именно поэтому на кадастровой карте можно увидеть огромные пустые земельные участки непонятного назначения, за которые не платятся налоги», — добавил он.

По мнению Вадима Сердовинцева, чтобы сельская местность вновь обрела фермеров, их нужно обеспечить землей и создать инфраструктуру.

«Будут фермеры — возродится русская деревня, а ЛДПР им поможет, разработав комплексную программу переселения из города в село. 13 сентября проголосуйте за развитие Сурского края, за ЛДПР, за Вадима Сердовинцева!» — резюмировал кандидат от ЛДПР.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Пензенская область – Лермонтовский одномандатный избирательный округ №147» Сердовинцева Вадима Юрьевича.

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