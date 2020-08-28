Против финансирования работы троллейбусов проголосовали депутаты от КПРФ — глава Пензы Политика

Пенза, 28 августа 2020. PenzaNews. Одиннадцать депутатов пензенской гордумы, входящих во фракцию КПРФ, проголосовали против выделения денежных средств на обеспечение работы троллейбусов в октябре 2020 года. Об этом журналистам сообщил глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин, комментируя итоги 13-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 28 августа.

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«То решение, которое не прошло сегодня в думе, против которого проголосовала фракция КПРФ, к сожалению большому, создает реальную угрозу остановки троллейбусного движения в городе Пензе в октябре», — заявил он.

Владимир Мутовкин обратил внимание на риск дальнейшего развития ситуации по неблагоприятному сценарию.

«Возможны более негативные последствия, связанные с последующей возможной ликвидацией данного вида транспорта в городе Пензе, потому как [...] может возникнуть угроза увольнения людей в связи с невозможностью выплаты им заработной платы ввиду отсутствия бюджетного финансирования в октябре», — отметил глава города.

Возвращаясь к прошедшей сессии, он пояснил, что для выделения финансирования решение должны были поддержать 18 депутатов, однако «за» высказались лишь 16.

Согласно протоколу голосования, внесение изменений в бюджет, в том числе касающуюся троллейбусов поправку, поддержали члены фракции «Единая Россия» Алексей Савичев, Роман Петрухин, Ольга Изранова, Елена Мещерякова, Игорь Костин, Алексей Шуварин, Алексей Рогонов, Иван Краснов, Владимир Мутовкин, Юрий Крячко, Андрей Сучков, Денис Желиховский, Николай Кузяков, Борис Панин и Кристина Бабынина, а также Петр Чугай из Партии пенсионеров.

Против проголосовали представители КПРФ Павел Орлов, Андрей Жданников, Виктор Хомец, Сергей Лукичев, Александр Трутнев, Оксана Милаева, Илья Селиванов, Алексей Иванов, Александр Смирнов, Андрей Цесарев и Александр Рогожкин.

Воздержался один депутат — глава фракции ЛДПР Павел Куликов.