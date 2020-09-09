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Вадим Сердовинцев добился внимания властей к проблеме водоснабжения в Междуречье

14:59 | 09.09.2020 | Политика

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Пенза, 9 сентября 2020. PenzaNews. Кандидат в депутаты Госдумы России от ЛДПР по лермонтовскому одномандатному избирательному округу №147 Вадим Сердовинцев добился внимания властей к проблеме водоснабжения в селе Междуречье Каменского района Пензенской области.

Вадим Сердовинцев добился внимания властей к проблеме водоснабжения в Междуречье

Фото предоставлено Вадимом Сердовинцевым

С конца июня 2020 года жители этого населенного пункта находились в катастрофической ситуации: в селе полностью отсутствовало водоснабжение.

Люди долгое время пытались решить вопрос с представителями местной власти, но это не дало результат. Жители Междуречья купили новый насос за счет собственных средств, однако вода так и не появилась. Как оказалось, скважина заилилась.

На период проведения ремонтных работ местные чиновники пообещали организовать ежедневный подвоз воды, но, по словам сельчан, почти сразу же об этом забыли.

«Это и понятно: зарплата у сотрудников администрации не зависит от того, с водой ли будут жить жители Междуречья или без нее. Причем человек не может жить без воды более трех суток», — отметил Вадим Сердовинцев.

Совсем отчаявшись, сельчане обратились за помощью к ЛДПР. На место выехал Вадим Сердовинцев, который принял коллективное обращение и заверил, что сделает все возможное для решения проблемы в кратчайшие сроки, заставив работать чиновников.

Обращение жителей было незамедлительно направлено в прокуратуру Пензенской области с просьбой безотлагательно принять меры прокурорского реагирования, и это дало должный эффект. Местные власти наконец занялись решением проблемы села Междуречье. Чиновниками было принято решение о бурении скважины, а на время проведение работ местных жителей стали снабжать подвозной водой.

Сейчас у жителей Междуречья в кранах уже появилась вода.

«Сельчане в очередной раз увидели, что ЛДПР — партия реальных дел. В случае моей победы на предстоящих выборах проблемы граждан можно будет решать оперативнее», — подчеркнул Вадим Сердовинцев.

Новости о ходе избирательной кампании Вадима Сердовинцева можно прочитать на официальном сайте пензенского регионального отделения ЛДПР.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Пензенская область – Лермонтовский одномандатный избирательный округ №147» Сердовинцева Вадима Юрьевича.

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