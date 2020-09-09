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Вадим Сердовинцев принял участие в работе агитавтобуса ЛДПР

15:23 | 09.09.2020 | Политика

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Пенза, 9 сентября 2020. PenzaNews. Кандидат в депутаты Госдумы России от ЛДПР по лермонтовскому одномандатному избирательному округу №147 Вадим Сердовинцев принял участие в работе агитационного автобуса ЛДПР, который был направлен в Пензенскую область лидером партии Владимиром Жириновским.

Вадим Сердовинцев принял участие в работе агитавтобуса ЛДПР

Фото предоставлено Вадимом Сердовинцевым

Команда активистов, прибывшая в регион из Москвы, распространяла агитационную продукцию Вадима Сердовинцева, который в это время проводил встречи с избирателями.

Кроме того, в рамках остановок в населенных пунктах велся прием обращений граждан на имя кандидата в депутаты Госдумы России от ЛДПР и лично Владимира Жириновского.

Также в работе агитавтобуса ЛДПР принимали участие активисты пензенского регионального отделения партии во главе с координатором Павлом Куликовым.

«За неделю автобус ЛДПР объехал практически всю Пензенскую область. Я лично посетил все районы, которые входят в лермонтовский одномандатный избирательный округ. Во многих селах и деревнях местные жители мне говорили, что впервые их населенный пункт посетил кандидат в депутаты Госдумы. Я же постоянно провожу встречи с избирателями, и в случае моего избрания прямое общение с гражданами останется одним из главных принципов моей работы как депутата», — заявил Вадим Сердовинцев.

Новости о ходе избирательной кампании Вадима Сердовинцева можно прочитать на официальном сайте пензенского регионального отделения ЛДПР.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Пензенская область – Лермонтовский одномандатный избирательный округ №147» Сердовинцева Вадима Юрьевича.

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