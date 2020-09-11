Белозерцев проголосовал на выборах губернатора Пензенской области и довыборах в Госдуму Политика

Пенза, 11 сентября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев досрочно проголосовал на выборах главы региона и довыборах в Госдуму России седьмого созыва по 147-му лермонтовскому одномандатному округу на избирательном участке №67, расположенном в здании центра культуры и досуга Пензы на улице Ленина.

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«Для меня уже стало доброй традицией голосовать с утра, выполнить свой гражданский долг. В течение всего рабочего дня я работаю с чувством удовлетворения», — сказал он журналистам после того, как опустил бюллетени в урну.

Иван Белозерцев отметил важность участия в голосовании.

«Это реализация своего права голоса. Это возможность для каждого из нас влиять на власть, на систему власти. Мне представляется, это важно для каждого гражданина России», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», днями досрочного голосования являются 11 и 12 сентября, основным — 13-е число.

По всей Пензенской области проходят выборы губернатора, на западе региона — еще и довыборы в Госдуму седьмого созыва по 147-му лермонтовскому одномандатному округу.

Помимо этого, в 19 районах Пензенской области избиратели голосуют на довыборах депутатов представительных органов муниципальных образований. Всего должно быть замещено 46 мандатов.