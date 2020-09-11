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Наблюдатели Вадима Сердовинцева фиксируют множественные нарушения

16:32 | 11.09.2020 | Политика

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Пенза, 11 сентября 2020. PenzaNews. Наблюдатели и члены участковых комиссий с правом совещательного голоса, назначенные кандидатом в депутаты Госдумы России от ЛДПР по лермонтовскому одномандатному избирательному округу №147 Вадимом Сердовинцевым, фиксируют множественные нарушения в первый день досрочного голосования.

Наблюдатели Вадима Сердовинцева фиксируют множественные нарушения

Фото предоставлено Вадимом Сердовинцевым

«Опытная команда ЛДПР в количестве около 100 человек, в состав которой вошли депутаты Государственной думы России, сотрудники аппарата фракции ЛДПР в Госдуме и центрального аппарата партии, прибыла в Пензенскую область несколько дней назад. С сегодняшнего дня активисты осуществляют контроль за ходом голосования, и уже сейчас можно сказать, что на некоторых участках творится полный беспредел», — заявил кандидат от ЛДПР.

«На УИК №85 еще до начала голосования член участковой комиссии с правом совещательного голоса в переносном ящике обнаружил бумажные листы, похожие на бюллетени. На УИК №37 в стационарном ящике зафиксирована пачка бюллетеней в количестве около десяти штук, аккуратно сложенных один к одному. На многих участках не прошиты и не скреплены печатью списки избирателей, в штаб регионального отделения ЛДПР регулярно поступают звонки о принуждении голосовать на предприятиях и в организациях за определенного кандидата», — добавил Вадим Сердовинцев.

По его мнению, в этой ситуации самым верным решением для избирателей будет прийти на участок и сделать свой выбор именно 13 сентября.

«Сложившая ситуация в очередной раз доказывает, что мы на правильном пути и что рейтинг ЛДПР и меня лично как кандидата в Пензенской области представляет реальную опасность правящей партии и моим конкурентам. Поэтому призываю отдать голос за главного оппозиционного кандидата — за Вадима Сердовинцева, за ЛДПР!» — резюмировал кандидат от ЛДПР.

Новости о ходе избирательной кампании Вадима Сердовинцева можно прочитать на официальном сайте пензенского регионального отделения ЛДПР.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Пензенская область – Лермонтовский одномандатный избирательный округ №147» Сердовинцева Вадима Юрьевича.

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