День тишины настал в Пензенской области Политика

Пенза, 12 сентября 2020. PenzaNews. День тишины перед основным днем голосования на выборах губернатора и довыборах в Госдуму седьмого созыва по 147-му лермонтовскому одномандатному округу официально настал в Пензенской области в ноль часов по московскому времени в субботу, 12 сентября.

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В этот день запрещена любая агитация, в том числе раздача листовок и политическая реклама в СМИ. Также нельзя обнародовать результаты социологических опросов, прогнозов и рейтингов.

Главная цель дня тишины — дать избирателю возможность сделать осознанный выбор в спокойной обстановке и без какого-либо давления.

Не считаются нарушениями в день тишины распространение информации непосредственно о самих выборах, разъяснение законодательных норм и порядка голосования. Подобная деятельность обычно осуществляется избирательными комиссиями и СМИ.

Также любая агитация запрещена непосредственно в основной день голосования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», днями досрочного голосования в этом году являются 11 и 12 сентября, основным — 13-е число.

Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00.

Выборы губернатора проходят по всей Пензенской области, довыборы в Госдуму седьмого созыва по 147-му лермонтовскому одномандатному округу — только на западе региона.

В 19 районах Пензенской области избиратели голосуют еще и на довыборах депутатов представительных органов муниципальных образований. Всего должно быть замещено 46 мандатов.