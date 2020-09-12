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Андрей Лузгин проголосовал на выборах губернатора Пензенской области

12:12 | 12.09.2020 | Политика

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Пенза, 12 сентября 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин досрочно проголосовал на выборах губернатора Пензенской области на избирательном участке №148, расположенном в колледже информационных и промышленных технологий.

Андрей Лузгин проголосовал на выборах губернатора Пензенской области

Фото: Penza-gorod.ru

По его мнению, выборы являются важным политическим событием.

«Мы выбираем первое лицо региона, от которого зависит наша жизнь, наша работа на ближайшие 5 лет. В Пензе за последние годы было сделано многое — благоустройство территорий, ремонт дорог, восстановление сетей и строительство социальных объектов. Впереди еще больше работы. Мы хотим, что наш губернатор любил регион, заботился в том числе и о городе Пензе и всех наших жителях», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба мэрии.

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Начался второй день досрочного голосования

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», днями досрочного голосования являются 11 и 12 сентября, основным — 13-е число.

По всей Пензенской области проходят выборы губернатора, на западе региона — еще и довыборы в Госдуму седьмого созыва по 147-му лермонтовскому одномандатному округу.

Помимо этого, в 19 районах Пензенской области избиратели голосуют на довыборах депутатов представительных органов муниципальных образований. Всего должно быть замещено 46 мандатов.

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