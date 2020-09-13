Информация о вбросе бюллетеней на участке в Пензенской области не подтвердилась — Синюков
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Пенза, 13 сентября 2020. PenzaNews. Информация о вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков в Пензенской области не нашла подтверждения. Об этом сообщил председатель облизбиркома Александр Синюков в эфире телеканала «Россия 24».
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Обращений [о нарушениях] было достаточно. [...] По одному участку даже дошло до того, что померещилось, что был вброс. Мы вынуждены были произвести пересчет», — сказал он.
«Когда в присутствии всех, кто заявлял и был на участке, сошлось все тютелька в тютельку, и, подписав об этом соответствующий акт, ну, сразу удовлетворились, и на этом как бы интерес пропал», — добавил председатель избирательной комиссии региона.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по всей Пензенской области проходят выборы губернатора, на западе региона — еще и довыборы в Госдуму седьмого созыва по 147-му лермонтовскому одномандатному округу.
Помимо этого, в 19 районах Пензенской области избиратели голосуют на довыборах депутатов представительных органов муниципальных образований. Всего должно быть замещено 46 мандатов.