Информация о вбросе бюллетеней на участке в Пензенской области не подтвердилась — Синюков Политика

Пенза, 13 сентября 2020. PenzaNews. Информация о вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков в Пензенской области не нашла подтверждения. Об этом сообщил председатель облизбиркома Александр Синюков в эфире телеканала «Россия 24».

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«Обращений [о нарушениях] было достаточно. [...] По одному участку даже дошло до того, что померещилось, что был вброс. Мы вынуждены были произвести пересчет», — сказал он.

«Когда в присутствии всех, кто заявлял и был на участке, сошлось все тютелька в тютельку, и, подписав об этом соответствующий акт, ну, сразу удовлетворились, и на этом как бы интерес пропал», — добавил председатель избирательной комиссии региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по всей Пензенской области проходят выборы губернатора, на западе региона — еще и довыборы в Госдуму седьмого созыва по 147-му лермонтовскому одномандатному округу.

Помимо этого, в 19 районах Пензенской области избиратели голосуют на довыборах депутатов представительных органов муниципальных образований. Всего должно быть замещено 46 мандатов.