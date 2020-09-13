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ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА Белозерцев набирает свыше 81% голосов после обработки более половины всех протоколов

Белозерцев уверенно побеждает на выборах губернатора Пензенской области — экзитпол

21:27 | 13.09.2020 | Политика

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Пенза, 13 сентября 2020. PenzaNews. Действующий губернатор Пензенской области Иван Белозерцев побеждает на выборах главы региона в первом туре, набирая 63,8% голосов. Таковы данные экзитпола — опроса граждан на выходе с избирательных участков, проведенного ВЦИОМ по заказу экспертного института социальных исследований.

Белозерцев уверенно побеждает на выборах губернатора Пензенской области — экзитпол. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Опрос проводился на 150 участках Пензенской области. На выходе с них интервьюеры ВЦИОМ предлагали респондентам анонимно ответить на вопрос о том, за кого они проголосовали.

Всего было опрошено 38 тыс. 246 человек.

Ответили на вопросы 55,7% респондентов, отказались от ответа 44,3% участников опроса.

По данным экзитпола, ближайшим соперником Ивана Белозерцева оказался Олег Шаляпин от КПРФ, он набирает 15,2% голосов. Далее следуют Александр Васильев (ЛДПР) — 9,3%, Анна Очкина («Справедливая Россия») — 6,8%, Петр Чугай (Партия пенсионеров) — 2,9%.

2% респондентов сообщили о том, что они испортили полученный на участке бюллетень для голосования.

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